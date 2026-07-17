Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 19 kişi tutuklandı
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 17.07.2026 , 10:20 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 , 18:13
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırımına uğraması olayına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Başsavcılık, soruşturmanın devam edeceğini bildirdi. Soruşturmanın "FETÖ" faaliyetleri kapsamında yapıldığı duyurulmuştu.
soL'da Yazıcıoğlu dosyasının tozlu raflardan neden şimdi indirildiğini anlatmıştık.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.