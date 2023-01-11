Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava: 'Delil karartanlar var'

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu ölen BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara "FETÖ talimatıyla müdahale ettikleri" iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan, aralarında darbe girişimi sırasında "Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldıkları" gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın da olduğu 4 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf, oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı dosyaya gelen belgeleri okudu.

Duruşmada, sanık Yusuf Yiğit ile dosyanın tanığı A.E. arasında geçen telefon görüşmesinin kayıtları dinlendi. Dinlenen telefon görüşmesinde, Yusuf Yiğit'in, "Bir söken ekip var bir de sökülen malzemeyi yakan ekip var" dediği duyuldu.

Sanık Yiğit, iddiaların kendisiyle alakalı olmadığını öne sürerek beraatini talep etti. Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığındaki ana soruşturma dosyasının beklenilmesine karar vererek duruşmayı 10 Mayıs'ta erteledi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, duruşma sonrası adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin, mevcut dava ile Başsavcılıktaki ana soruşturma dosyasının birleştirilmesine karar verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu bizim 13,5 yıldır sürdürdüğümüz mücadelede belki ilk önemli bir husustur. Netice itibarıyla biz şunu kabul ettirmiş olduk. Bu suç bir bütündür, eylem bir bütündür. Arama kurtarmayı yapmayanlar, GPS cihazını sökenler, delil karartanlar, delillere ulaşılmasını engelleyenler, örgütlü yapının unsurlarıdır. Dolayısıyla gerçekleştirilen suikastın da bunlar parçalarıdır. Yani bir amaç suç var. Amaç suç helikopteri suikasta uğratmak, araç suçlar ise delilerin yok edilmesi, yeni deliller üretilmesi, sahte delil üretilmesi, arama kurtarmanın önlenmesi. Bu eylemlerin hepsi ortaya çıkmış, hukuk tarafından da önemli ölçüde kabul edilmiş durumda, bir kısım kararlarda kesinleştiği için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Helikopteri 'uçakların düşürdüğü' iddiası

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ana soruşturma dosyasında delillerin sil baştan toplandığını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Aslında talebimiz o sil baştan başlatılan soruşturmayla özellikle radar kayıtları biliyorsunuz, daha önce bölgede 'bir iki radar arızalı' dendi. Daha sonra 'arızalı değil ama iletim sistemleri arızalı' denildi. Ama en lazım olan 4. dakika 37 saniyelik kısmın olmadığını bildirdi Genelkurmay. Bunların doğru olmadığını, bunların yargıdan veri kaçırma olduğunu helikoptere askeri jetlerin türbülans oluşturarak düşürmesine neden olduğuna dair iddialarımızın ispatını engellemek amacıyla bu radar kayıtlarının yok edildiği, radar kayıtlarının yargıya verilmediği gerçeği var. Bunun yeniden araştırılmasını, biliyorsunuz ordunun üzerindeki FETÖ'nün azalmasıyla bunun artık daha mümkün hale geldiği, delillerin daha rahat erişilebileceği inancındayız. Bu çerçevede biz yeni delillerle, yeni araştırmalarla helikopteri uçakların etki mesafesine girerek oluşturdukları türbülans ile düşürdüklerini, keza helikopterin içerisini de pilotu sersemletecek düzeyde karbonmonoksite maruz bıraktıklarının araştırmalarla ortaya çıkarılacağı ümidini taşıyoruz. Bu temenni içerisindeyiz. 14 yıl sonra bile olsa 20 yıl bile geçse biz bu elde edilen delillerle bu vakanın aydınlanacağı inancında ve kanaatindeyiz." (AA)