'Muhittin Böcek'e ev hapsi' iddiasına başsavcılıktan yalanlama
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 23.05.2026 , 07:42
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.
Antalya Başsavcılığı dün akşam Muhittin Böcek'in ev hapsiyle tahliye edildiğine ilişkin iddialarını yalanladı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "bazı basın yayın organlarında, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklinde haberler çıkması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu" belirtildi.
Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halleri devam etmektedir. Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur.
