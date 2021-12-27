Muharrem Sarıkaya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden 'sitem ederek' ayrıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa ettiğini duyuran Muharrem Sarıkaya Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hatasını anlayıp anında özür dileyen, mesleğine kendi kararıyla ara veren tarafıma yargısız infaz uygulayan Yönetim Kurulunuzun işini kolaylaştırmak için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya AKP’li Fatma Şahin’le Gaziantep’in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Habertürk kanalında bir canlı yayın yapmıştı. Sarıkaya'nın yayın sırasında oluşan teknik aksaklığı çözmek için yardımcı olmaya çalışan Muhabir Ahmet Demir'e attığı tokat sosyal medyaya düşünce Sarıkaya büyük tepki toplamıştı. Sarıkaya gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmış, Habertürk'le de ilişiği kesilmişti. Gözünün önünde muhabire uygulanan şiddete sessiz kalan AKP'li Fatma Şahin'in bu tavrı da tepki toplamıştı.