Muharrem İnce'ye şantaj soruşturmasında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması yöneltildi

Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik şantaj ve kumpas iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 17 kişi gözaltına alınmıştı.

İnce'nin avukatı Fidel Okan, müvekkiline yönelik eylemlerin kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alındığını belirterek, "FETÖ yöneticileri dışında tarafımızdan şikayet edilen tek kişi olan Ankara Kuşu Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında 'Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı' çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

Avukat Okan savcılık tarafından soruşturulan isimlerin 'siyasi tutumlarına' dikkat çekerken, soL'un edindiği bilgilere göre savcılığın talimatındaki suçlamalar arasında 'cumhurbaşkanına hakaret suçu' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi de yer alıyor.

'Özel' sıfatıyla yürütülen ve 'çok ivedi' notuyla iletilen soruşturmada Muharrem İnce hakkındaki sosyal medya içeriklerinin alıntılanarak paylaşılması da suç unsuru sayıldı.

Öte yandan Ankara merkezli soruşturma kapsamında farklı şehirlerden gözaltına alınanlar olduğu, Ankara Organize Şube'ye götürülen isimler hakkındaki gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi.