Muharrem İnce'ye büyük darbe: Gerekçesini açıkladılar

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, dün partiden istifa ettiğini duyurdu.

Usluer ile birlikte partinin 5 üst düzey yönetici daha istifa ederken, istifanın nedenlerine ilişkin açıklama geldi.

tv100'de Taksim Meydanı programının canlı yayınına bağlanan Usluer, şu açıklamayı yaptı:

"Siyasetin kutuplaştığı günler içerisinde hiçbirimizin farklı farklı yerlerde siyaset yapma ya da birbirimize karşı siyaset yapma alanını kalmadığını gördüm. Günün birlikte kazanma günü olduğunu düşünüyorum.

4 MYK üyesi ve 2 Parti Meclisi Üyesi arkadaşımız, Prof. Dr. Hakkı Akalın, MYK Üyesi ve Parti Saymanımız Serkan Ufuk Akgün, Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Oğuz Giray ve Meryem Şengül Kala ile aynı kaygıları paylaşmamız nedeniyle aynı gün istifa ettik.

Herhangi bir siyasi parti ile görüşüp veya bir siyasi partiye angaje olup bu nedenle bir ayrılık, benim ve benimle birlikte istifa eden arkadaşlarımızın hiçbirisi için geçerli değil. Verdiğimiz karar başka bir siyasi partide siyaset yapma hedefinden daha önemli."