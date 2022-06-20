Muharrem İnce'den istifalara dair açıklama: Olağanüstü kurultay toplanacak

Memleket Partisi yönetiminde aralarında Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer'in de bulunduğu 6 isim partilerinden istifa etmişti.

Peş peşe gerçekleşen istifaların ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "kuruluş sancılarından kurtulmak" için olağanüstü kurultay toplayacaklarını açıkladı.

İnce'nin açıklaması şöyle:

“17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız."