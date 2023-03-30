Muharrem İnce'nin mal varlığı belli oldu

Muharrem İnce'nin YSK'ya sunmaya hazırlandığı mal varlığı belli oldu.

Odatv'den Uğur Can Biçer'in haberine göre, Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ile birlikte sahip oldukları mal varlıkları şöyle:

-Yalova'da 600 bin lira değerinde arsa

-1 milyon 200 bin lira değerinde iki tarla

-750 bin lira değerinde mesken

-Bir buçuk milyon lira değerinde arsa-villa

-Çankaya'da 1 milyon 800 bin liralık konut

-Bodrum'da bir buçuk milyon liralık villa

-Bir adet 2016 model BMW, bir adet 2015 model Mercedes otomobil

-3 tabanca, 1 tüfek

-1 milyon lira

-50 bin dolar

-50 bin euro

-225 gram altın