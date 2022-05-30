Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a ziyaret

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, heyetiyle birlikte Zafer Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret edeceği belirtildi.
Memleket Partisi heyetinde Muharrem İnce'nin yanı sıra, Genel Başkanvekili Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakki Akalın, Genel Başkan Yardımcısı Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Genel Başkan Yardımcısı Yalova Milletvekili Özcan Özel, Genel Başkan Yardımcısı Nurdan Şahin Demirbağ, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu yer alacak.
Zafer Partisi'nde ise Ümit Özdağ haricinde ziyarete; Genel Sekreter Cezmi Polat, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Şükrü Sina Gürel, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper, Kadın ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Özbek yer alacak.
Görüşmenin öğleden sonra 13.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.