Muharrem İnce'den 'kaçış videosu' tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Burada Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a ilişkin paylaştığı 'kaçış videosu'na ilişkin konuşan İnce, "Vakıf bizim geleneklerimizde var. Osmanlı, vakıflar devleti. Vakıf şimdi paravan olarak kullanılıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ancak bunu kaçacaklar diye anlatmayı da doğru bulmuyorum. Bu vakıf sistemine karşı değilim. Niye Çağdaş Yaşamı Destekle Derneği'ne kan kusturuyorlar da diğer vakıflara milyon dolarlar gidiyor" dedi.