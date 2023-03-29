Muharrem İnce'den 'Hoşgeldiniz, güle güle' açıklaması: Art niyetli değildi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tv100 ekranlarında Ece Üner'in sorularını yanıtladı.

İnce, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında kullandığı "Hoşgeldiniz, güle güle" ifadeleri hakkında da açıklama yaptı.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İntikam almak bir derdim olmadı. Hoş geldiniz ve güle güle, Türkçede en fazla kullanılan kelimedir. Ben ikisini birden giderken söyledim. Büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok. Ben niyetimi biliyorum. Niyetim salihtir.

Seçim güvenliğini konuştuk. Ben adayken sandıkların boş bırakıldığını söylemiştim. İnşallah böyle bir şey olmaz dedim. Türkiye'deki tüm sandıkları biz koruruz dersek doğru bir şey söylememiş olurum. Oran verdi. Şu ana kadar sağlıklı olduğu konusunda. Ben de örgütlerde görev yapan siyaset adamı olarak görüşlerimi paylaştım. 200 bine yakın sandığa sahip çıkalım diye uzun uzun konuştuk.

'Bana namuslu adamların oyu lazım'

(İttifak'a davet) Tek bir kelime konuşulmadı. Menfaat ve ilke ittifakları kurulur. Menfaatte başka ilkede başka şeyler olur. İlkelerimiz çok net, çıkışta da söyledim. Asla ve asla Atatürk'ü tartıştırmayacağız. Kırmızı çizgimizdir. Kimse Dersim katliamcısı diyemez, iki ayyaş diyemez. Tartışmıyoruz kimseyle. Kaçak FETÖ'cü İnce'ye oy vermem diyor. Sanki senden oy istedim. Meclis'i bombalayan adamın oyunu istemiyorum. Bana namuslu adamların oyu lazım. Çok net ve basit.

'Erdoğan'ın marjinalleriyle benim marjinallerim bir değil'

Oy alacağız diye tarikatlara göz kırpmayacağım. Laik, bilimsel eğitim vazgeçilmezimizdir. Parasız eğitimden vazgeçmeyeceğiz. Senin teröristin benim teröristim olmaz. Bana saldırıyorlar. Kaçak ne kadar terörist varsa saldırıyorlar. Doğru yoldayım. Ben Köroğlu gibi dövüşeceğim. Döne döne, vuruşa vuruşa. Bunlar bana güç veriyor. Korkmuyorum. İlkeli durduğumu biliyorum. Türkiye'yi marjinallere teslim etmemeliyiz. Hizbullahçılara PKK'lılara teslim edilmemelidir. Marjinallerin elinden kurtarılmalıdır. Erdoğan'ın marjinalleriyle benim marjinallerim bir değil.

'Erdoğan'ın doğru yaptığı işi neden reddedeyim'

Kadın hakları konusunda asla geri adım atmayız. Çocuklarımızı koruyacağız. Dozerle yıkacağız. Tavizsiz bir yönetim yapacağız. Anayasa'nın ilk 4 maddesini kimseye tartıştırmayız. Mavi Vatan'ı destekliyoruz, Doğu Akdeniz'den pay istiyoruz. İHA ve SİHA'ları destekliyoruz. Erdoğan'ın doğru yaptığı işi neden reddedeyim. Bizim duruşumuz var, yanlışa yanlış doğruya doğru diyen insanlarız.

'Ben milletle ittifaktan yanayım'

21 yıllık hedefinin hiçbirini tutturamamış bir Erdoğan var, yorgun bir Erdoğan var, ortak aklı yitirmiş bir Erdoğan var. Parayla çadır satan Kızılay başkanını bile görevden alamayan bir Erdoğan var. Erdoğan bu ülkeyi yönetmemeli. Ama Erdoğan gitsin derken de doğru işler yapalım. 10 benzemezi masanın üstüne oturtmayalım. Uyarmaya çalışıyorum. Ben milletle ittifaktan yanayım. Derdim bu.

'İşini bilen insanlarla görev yapıyorum'

Bunların hepsini söyledim. Muharrem İnce'nin memleket sevgisinin üstünde makam koltuk değildir. Ben bu ülkenin televizyonlarında meydanlarında bu kafayla giderse 10 lira olacak dediğimde bana güldüler. Bu ülkenin en büyük sorunu iki tane. Bir, su problemi, iki deprem yine kapıda. 10 yıl içinde de enerji krizi. Ben bu ülkede bilime inanmış, kafa yoran, uzman ekiplerle çalışan...Ben falcılarla konuşmuyorum, kadrom bunlar. Ben bu insanlarla çalışıyorum. Bu yüzden bu öngörülerim tutuyor. İşini bilen insanlarla görev yapıyorum.

'Devlete olan güveni yeniden kurmalıyız'

Devlete olan güveni yeniden kurmalıyız. Benim çocuğum sınava girdiğinde ÖSYM soruları çaldırmaz diyecek. Bir iş adamı TÜİK enflasyonuna doğrudur diyecek. Emekli, merkez bankası enflasyon açıkladığında doğrudur diyecek. Devleti önce parti devleti yaptılar, sonra şahsım devleti oldu. Türkiye'nin buradan çıkması lazım.

'Berberimize gösterdiğimiz özeni çocuklarımızın öğretmenlerine göstermiyoruz'

Hukuk devleti yapmalıyız. Yargımız adalet dağıtmalı. Tarafsız bir yargı düzeni kurmalıyız. Liyakati esas almalıyız. Uluslararası saygınlık olmalı. Hep dosyalarla çıktım. Ucuz et yemek ucuz süt içirmek istiyorsak tarımı gözden geçirmeliyiz. Bu çocukları iyi eğitmek istiyorsak, laik bilimsel eğitim, okulları yeniden gözden geçirmeliyiz. Lise eğitimimiz bitmiştir. Berberimize gösterdiğimiz özeni çocuklarımızın öğretmenlerine göstermiyoruz ne yazık ki... İnşallah seçimden sonra görüşürüz. Tarım, gıda ile olanları ona (Kılıçdaroğlu) göndermiştim.

'İkimiz de iktidardan kurtulmak istiyoruz ama yöntemimiz farklı'

Sayın Kılıçdaroğlu da ben de bu iktidardan kurtulmak istiyoruz. Burada aynı paydadayız. Benden bir destek istemedi ama ikimizin de istediğini herkes biliyor ama yöntemimiz farklı. Kılıçdaroğlu altılı masa ile yapılacağına ben sahada milletle yapılacağına inanıyorum. Hepimiz yolsuzluklardan, adam kayırmadan bıktık.

'İsa'ya da yaranamıyoruz Musa'ya da'

Muhalefetin medyasında geçen gün gazeteci tweet atıyor. Yasaklanan sanatçılar için ne diyorsun diye tweet atıyor. Değerli kardeşim, senin televizyon kanalında ben yasaklıyım, sen ne düşünüyorsun. Bana saldırmak serbest ama benim cevap hakkım yok. Ben başka bir şey istemiyorum. İsa'ya da yaranamıyoruz Musa'ya da...

'1 otobüs 1 telefonla muhalefet yapıyorum'

Öyle bir şey yok. Anahtarı neden bende olsun. Ben yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz. 6 parti, trilyonlarca lira hazine parası, 2 büyükşehir belediyesi hepsi toplanıp 30 alırsa ben de 25 alırsam kim sokağa çıkamaz. 1 otobüs 1 telefonla muhalefet yapıyorum. Anketler elimde benim. CHP'nin de İyi Parti'nin de AKP'nin de yaptırdığı anketleri biliyorum. Bizim oyumuz 10-11 bandında, İnce'nin oyu 16-17 arasında.

'Ben kampanya adamıyım. Aceleye gerek yok'

2018'de CHP'nin ayı 18'di benim 20'ydi. Kampanya bittiğinde CHP 22, İnce 30 oldu. Ben kampanya adamıyım. Aceleye gerek yok. Seçime var 45-50 gün. Türkiye'deki sosyal demokratların travmasıdır, oylar bölünmesin. Bir çok iyi niyetli insanların söylemidir, iki matematik bilmeyen insanların söylemidir. Oy bölünmesi bu sistemde olmaz. 1965'den bu yana Fransa'da cumhurbaşkanları 2. turda seçilir.

'Birinci tur ön seçim'

Yüzde 60'la Millet İttifakı alıyormuş, ben engel oluyormuşum. Ekmeleddin İhsanoğlu'nda da böyle söylediler. Milleti kandırmaya gerek yok. Buna kanan insanlarımız var. 60 falan yok ortada. İnce 2-3 alıyorsa, 60'la kazanacağına 58'le kazan. Birinci tur seçim, ikinci turda kimin yarışacağını belirleyecek. 1. tur ön seçim. 2. turda kimler yarışacak, o belirlenecek. Öyle bir durumda görelim, sıkıntı yok. 20 sene sabreden 14 gün daha sabreder. Oy bölünmesi parlamenter sistemde olur.

Hepimiz 24 aldık diyelim ki, Erdoğan da 27 aldı. Seçilecek mi? Adaylar 23-24 bandında alırsa seçilecek mi, hayır. Belediye başkanlığı olsa seçilecek.