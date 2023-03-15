Muharrem İnce'den Elon Musk'a: Tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misin?

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, kendisini destekleyen sosyal medya hesaplarının bot hesaplar olduğu iddiasının ardından Twitter sahibi Elon Musk’a çağrı yaptı.

Haber Merkezi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, kendisini destekleyen bazı Twitter hesaplarının ‘bot hesap’ olduğuna yönelik iddia ve eleştiriler ardından platformun sahibi Elon Musk’tan talepte bulundu.

Twitter hesabından Elon Musk’ı etiketleyerek İngilizce paylaşım yapan İnce, "Sevgili Elon, rakiplerim Twitter'da beni takip eden ve destekleyen gençleri "bot" hesap olarak suçluyor. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin? Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler" dedi.

İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması ardından Twitter’daki kampanyalarda bazı ‘bot hesaplar’ın bulunduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti.