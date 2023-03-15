Muharrem İnce'den Elon Musk'a: Tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misin?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, kendisini destekleyen bazı Twitter hesaplarının ‘bot hesap’ olduğuna yönelik iddia ve eleştiriler ardından platformun sahibi Elon Musk’tan talepte bulundu.

Twitter hesabından Elon Musk’ı etiketleyerek İngilizce paylaşım yapan İnce, "Sevgili Elon, rakiplerim Twitter'da beni takip eden ve destekleyen gençleri "bot" hesap olarak suçluyor. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin? Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler" dedi.

Dear Elon, my opponents are accusing young people who follow and support me on Twitter as "bot" accounts. Can you explain what the truth is? If any, can you delete bot accounts from all candidates' accounts? Thanks @elonmusk — Muharrem İNCE (@vekilince) March 15, 2023

İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması ardından Twitter’daki kampanyalarda bazı ‘bot hesaplar’ın bulunduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti.