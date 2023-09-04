Muharrem İnce ve zengin yoldaşları

T24’ten Cansu Çamlıbel, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yle bir mülakat yapmış.

Çamlıbel başarılı gazeteci, ufak ufak gözlemlerini de aktarmış yine. Bunlardan bir tanesi dikkatimizi çekti:

“İlk defa gittiğim Ankara’daki Memleket Partisi Genel Merkezi tahminimden oldukça büyük bir binada, kirasını Parti Meclisi’nin 60 üyesi ortaklaşa karşılıyormuş. Bu detay İnce’nin genel siyaset okuması içinde kritik bir parça. Ancak ne kadar sürdürülebilir, onu zaman gösterecek.”

Gazeteciyi “etkileyecek” büyüklükteki binanın kirası ne kadardır, bilemiyoruz.

Ancak, kirayı Parti Meclisi üyelerinin ceplerinden karşılıyor olması kimi okurlara “vay be, ne dürüstlük” dedirtiyorsa, iki kere düşünmelerini salık veriyoruz.

Parti Meclisi, siyasi partilerde, stratejik kararların tartışıldığı, partinin siyasi pozisyon ve hamlelerinin doğrultusunun karar altına alındığı merkezi organlar.

Eğer bir partide Parti Meclisi üye olmak, aynı zamanda kocaman bir binanın kirasına ortak olmak demekse, hiçbir emekçi o topa girmez.

“Canım, veremeyecek olanınkini biz hallederiz” denirse, kim ne derse desin, o organda eşitlikten bahsedilemez.

Vekil aday adayı olacaksınız, para. İl yöneticisi olacaksınız, para. Parti Meclisi üyesi olacaksınız, para…

Sonra siyaset niye hep “para, para, para”...

E harcadıklarını çıkarmaya çalışıyorlar da ondan!

Bugün okullar açıldı. Türkiye’deki çocuk sahibi bütün emekçiler, kayıt parasından kıyafetine, kırtasiyeden servisine her kalemin parası karşısında kara kara düşünüyor.

Nasıl gidip memleketi kurtarmak için Memleket Partisi’nin en ön saflarında mücadele etsinler?

Hiçbiri Muharrem İnce gibi dershane patronu, eğitimin özelleştirilmesinden voliyi vurmuş zenginler değil ki?