Muharrem İnce: Seçim ikinci tura kaldı kaçarı yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na çağrıda bulundu.

İnce, “Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli, gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmezsek oyları diğer tarafa aktarmak kolay olur. Ama kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum” dedi.

“Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok” iddiasında bulunan İnce, “Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum” ifadesini kullandı.