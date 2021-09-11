'Muharrem İnce parti grubunda küfür etti' iddiası

Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Tayfun Laik, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaşadığı tartışmanın ardından istifa ederken, tartışmanın detaylarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Gerçekgündem'den Merve Çoban'ın haberine göre, Muharrem İnce'nin parti grubunda kendisinin hedef gösterildiğini iddia ederek "Bana yemek ısmarlayan Fatih Pala ve Burak Savtur ve Mert Ünlü'dür. Bunu haber yaptıracak kadar y...k tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Muharrem İnce, mesajlarda "Ama ayıklayacağım. Güvenin bana" diyerek parti içinde bazı isimlerle yollarını ayıracağının da sinyalini vermişti.