Muharrem İnce neden adaylıktan çekildiğini anlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme sebebine açıklık getirdi.

Gerçek dışı görüntü ve belgelerle saldırıya maruz kaldığını belirten İnce, bu durumun Memleket Partisi'ni seçimlerde 'baraj altı kalmaya' sürüklediğini söyledi.

İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya hangi karanlık odaklar tarafından yayıldığı belli olmayan, tamamen gerçek dışı, uydurma görüntü ve sahte belgelerle haysiyet cellatları 45 gündür üzerime saldırdı. Yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira attılar. Bunların hiçbirisi doğru değil, bunu en iyi ben biliyorum. Buna rağmen bunlardan etkilenmemek, psikolojik olarak yıpranmamak normal bir insan için mümkün değildir.

(...) Bunları izleyen, dinleyen, gören bazılarınızın kafası karışabilir. Yüce Türk Milleti bilsin ve emin olsun ki; Muharrem İnce hiçbir zaman kul hakkı yemez. Saraydan para aldı çekilemez iftirasını atanlar bilsin ki; beni satın alacak parayı basacak matbaa henüz icat olmadı. Açıkladıklarımın dışında bir malvarlığım yoktur. Neyim varsa kuruşuna kadar her zaman hesap vermeye hazırım. Görüntülerin hepsi montajdır. Bunların montaj olduğu zaten ispatlandı.

Bilmenizi isterim ki; adaylıktan çekilmem bu rezil kampanyada ortaya saçılan iftiralar değildir.

(...) Ancak bu rezil kampanyanın, bu memleketin son kalesi Memleket Partisi’ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım."