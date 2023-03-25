Muharrem İnce: İstesek ilk gün 100 bin imza toplayabilirdik

Üçüncü Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 'İstesek ilk gün 100 bin imza toplayabilirdik. Toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi' dedi.

Haber Merkezi

100 bin imza toplayarak üçüncü Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

İnce, "İstesek ilk gün toplayabilirdik. Toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu. 1 saatlik gecikmemiz var" dedi.

Kendisi için imza atanlara teşekkür eden İnce, "Her türlü engellemeye baskıya iftiraya papuç bırakmadık. Ben imza verenleri kutluyorum ve diyorum ki o seçim kurulundan size verilen örneği saklayın. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir" şeklinde konuştu.

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Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı