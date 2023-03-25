Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 isim için imza süreci devam ediyor. Adaylık için gerekli 100 bin imzaya yönelik siyasi partilerin çalışmaları da sürüyor.

Adaylardan 100 bin imzaya ulaşan ilk isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

İnce, 2018’de yapılan seçimde de aday olmuş 15 milyon 336 bin oy, yüzde 30,64 oy oranı ile ikinci olmuştu.

YSK tarafından cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza sürecine yönelik veriler kamuoyu ile paylaşılıyor.

İmza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.