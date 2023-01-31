Muharrem İnce: İktidardan kurtulmak istiyorum ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla işbirliği yapamam

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz" dedi.

Kocaeli'nde kimi ziyaretler gerçekleştiren İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin yanlış politikalarını eleştirdiğini doğrularını ise desteklediğini belirten İnce, "Vallahi ben bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Doğru ama FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" ifadelerini kullandı.

'Ülkeyi haram yiyenler ile helal yiyenler diye ayırmak istiyoruz'

İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, bu ülkeyi sağcılar-solcular diye değil, dindarlar-dindar olmayanlar diye değil, başörtülüler-mini etekliler diye değil, haram yiyenler ile helal yiyenler diye ayırmak istiyoruz. Yıllarca tarlalarda çalışmış, tahtanın başında fizik anlatmış, Meclis'te kürsülerde konuşmuş ya eliyle ya diliyle ve beyni ile yaşamını sürdürmüş biri olarak söylüyorum."

'Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş'

Altılı Masa'nın iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyeceğini söyleyen İnce, Altılı Masa'nın dün açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni hakkında şöyle konuştu:

"Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi'ni bile yazamamışlar. Yani kadınları koruyacak mıyız şiddetten, ailede ya da sokakta yazılmamış. Eğitimleri tarikatlara bırakacak mıyız, yazılmamış. Nasıl çözeceksin? Hele seçimi kazanalım sonra bakarız. Bu mantık doğru değil."