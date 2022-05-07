Muharrem İnce: İkinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'nu desteklerim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk'ten Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalması durumunda kendisini destekleyeceğini belirten İnce, "Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim. Gerekirse ikinci tur için partimizde üyelerimizin önüne sandık koyarız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da açıklamalar yapan İnce, "Sayın İmamoğlu'nu eleştirenler Erdoğan'ı eleştirmiyorsa çifte standarttır bu. Belediye başkanının gezmesi, hangi gazeteciyi davet edeceği kendi bileceği bir iş. Ama şunu söyleyeyim, gezmesi büyük risktir" ifadelerini kullandı.

'Sandıktan kim çıkarsa...'

Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belli. Anayasa, yasalar ortada. Peki Cumhurbaşkanı adayının nasıl olacağı belli mi? Belli değil. Bizim partimizde kuralları var bunun. Partimizin tüzüğüne yazdık. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen partinin bütün üyelerinin önüne sandık koyacağız, bu sandıktan kim çıkarsa" şeklinde konuştu.