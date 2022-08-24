'Muharrem İnce içtiği için açıklama yapmadı' iddiasına yanıt: 24 Haziran'da yaşananları anlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçiminin gecesinde alkol aldığı, bu nedenle açıklama yapmadığı iddiasına o gece yanında olan isimlerden birinden yanıt geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dün tv100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü yaptığı "Taksim Meydanı" programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyaradar'ın aktardığı habere göre, Özcan şöyle konuştu:

"Bolu'da seçimler 19:00'da belli oldu, hemen yola çıktım. 20:45 sularında Ankara'da, ismini vermeyeyim bir otelde olduğunu öğrendim. Çıktım, özel bir katta ailesiyle, danışmanlarıyla birlikte yaklaşık 50 kişi vardı, saydığınız isimler de vardı. Orada Sayın (Yaşar) Tüzün ile sayın (Engin) Altay arasında bir tartışma vardı. Sayın Tüzün açıklama yapması gerektiğini, Sayın Altay ise açıklama yapmaması gerektiğini söylüyordu. Engin Bey Genel Merkez'in açıklamasını bekle diyordu. Hatta şöyle bir şey söyledi, 'erken açıklama yapma. Bugünü düşünüyorsan açıklama yap, ama yarını düşünüyorsan bekle' dedi. Yaşar Bey ise halkın bilgilendirilmesinden yanaydı. Sonra Yaşar Bey ile Muharrem Bey'in yanına gittik özel olarak, o da dedi ki 'Tanju nasıl açıklama yapayım, elimde sağlıklı bilgi belge veri yok ki. Bu şartlarda nasıl açıklama yapayım, beklemek zorundayım' dedi. Bu arada özellikle söyleyeyim sürekli çay içiyor. Sürekli sürekli çay içiyordu."

Tanju Özcan "Hiç içki içmedi mi o akşam?" sorusuna "Hayır. Saat 2'ye çeyrek kala ayrıldım oradan. Muharrem İnce'nin ben o akşam ağzına bir damla alkol sürdüğüne ben şahit değilim" cevabını verdi.