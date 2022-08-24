Meral Akşener adaylık kararını açıkladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, geçen pazar yapılan 6’lı masa toplantısı ve toplantının ardından yapılan “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadesini kullandı.

Habere göre Akşener, “Birinci parti olursak başbakanım” dedi.