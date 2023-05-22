Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: 'Hakkımdaki söylentiler gerçek dışı'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugünü hastanede geçirdiğini duyurdu ve sosyal medya hesabından hastanede yatarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

İnce paylaşımında "Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim."

İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapacağı iddia edilmişti.