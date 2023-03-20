Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs’taki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi.

Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Ben çetin cevizim öyle pes etmem. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu seçimi alacağız. Bundan hiç kuşkum yok.

Bugün oy oranımız (yüzde) 19-20’lerde. Bunu herkes biliyor. AK Parti’nin içindeki anketçiler de biliyor, CHP’nin içindeki anketçiler de. Biz bu seçim kampanyasını göreceksiniz (yüzde) 30’un üzerinde tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla seçimi kazanacağım. Ben dilekçemi verdim adaylığım için."

Erdoğan'ın adaylığına itiraz edeceğini duyurdu: 'Dilekçesi hazır'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda kararlarının ne olacağı sorusu üzerine İnce, “Kalacak, ikinci turda alacağız. Ben dilekçemi verdim, adaylığım için. Sayın Erdoğan’ın Anayasa’mıza göre aday olamayacağını, onun da dilekçesi hazır. Fakat onun süreci henüz başlamadığı için 24’ünde yanılmıyorsam, o itirazımızı da yapacağız. Altılı Masa bu itirazı yapamıyor. Anayasa’ya aykırı olduğunu bile bile ‘Anayasa’ya aykırı ama biz kabul ediyoruz’ diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, biz Anayasa’ya sadakatle bağlı kalacağımıza yemin etmiş insanlarız. O itirazımızı da günü geldiğinde YSK’ya yapacağız" dedi.