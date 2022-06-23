Muharrem İnce: Bu ülkenin tek kurtuluşu Erdoğan'ın gitmesidir

Muharrem İnce, 'Bu öyle bir deliliktir ki; ormandaki yangını helikopterden, mutfaktaki yangını saraydan izletir. Bu ülkenin tek kurtuluşu Erdoğan'ın gitmesidir. Net!' dedi.

Haber Merkezi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, orman yangınları sonrası iktidarı eleştirerek, "Bu öyle bir deliliktir ki; ormandaki yangını helikopterden, mutfaktaki yangını Saray'dan izletir. Bu ülkenin tek kurtuluşu Erdoğan’ın gitmesidir. Net!" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçaktan Marmaris yangınını izlediği fotoğrafla birlikte, geçtiğimiz sene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Erdoğan’ın uçakta yangın bölgesini izlediği fotoğrafı yan yana paylaşan İnce, "Marmaris yanıyor! Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemek deliliktir" ifadelerini kullandı.

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