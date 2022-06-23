Saray'daki Suudi ziyaretinin görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimli ilişkiler yeni bir yumuşama dönemine girerken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Nisan’daki ziyaretinin ardından Suudi Veliaht Prens Bin Selman dün Türkiye’ye gelmişti.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın baş başa iki saat sürdü. Görüşme sonrası iki ülkenin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı" denildi.

Saray'da müzikli ziyafet verildi

Baş başa iki saat süren görüşme ve ortak bildiri sonrası Saray'da Prens Bin Selman ve beraberindekiler için Arapça müzikli "ziyafet" düzenlendi.

Erdoğan'la aynı masada oturan Selman'ın da görüntülere yansıdığı video Selman’ın Özel Daire Başkanı Bader Al Asaker tarafından sosyal medyada paylaşıldı.