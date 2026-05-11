Muharrem Can Kurtuluş cinayeti davasında karar: Üç sanığa müebbet hapis cezası

İstanbul Beylikdüzü'nde Aralık 2024'te otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Haber Global çalışanı Muharrem Can Kurtuluş cinayeti davasında karar açıklandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan üç sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras ile taraf avukatlarını dinledikten sonra hükmünü açıkladı.

Mahkeme, sanıklardan Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras'a "kasten öldürme" suçundan müebbet, maktulün telefonunu aldıkları gerekçesiyle de "hırsızlık" suçundan üçer yıl hapis cezası verdi.

Cinayet silahını ateşleyen Atakan Gökmen ise "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah kullanma" suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökmen, "nitelikli yağma" suçlamasından beraat etti.

Aynı davada "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Taha Keskin'inse beraatına karar verildi.

Olay gecesi neler yaşandı?

DHA'nın haberine göre cinayet, 14 Aralık 2024 gecesi Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkında meydana geldi.

Mekanda birlikte alkol aldıktan sonra gece yarısı otoparka çıkan sanıklardan Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras, o sırada aracında bulunan Muharrem Can Kurtuluş'un yanına giderek saldırdı ve cep telefonunu gasp etti.

Olayın ardından çevredeki bir görgü tanığından yardım isteyen Kurtuluş, tanığın telefonuyla kendi numarasını aradı. Telefonu açan diğer sanık Atakan Gökmen'in küfrederek Kurtuluş'un bulunduğu yeri sorduğu saptandı.

Kısa süre sonra üç sanık yeniden Kurtuluş'un bulunduğu yere geldi. İddianameye göre Asil Can Aras, araçtan aldığı tabancayı Atakan Gökmen'e verdi. Gökmen'in 6-7 el ateş ettiği Kurtuluş göğsünden vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet silahı ve gasp edilen telefon evde bulundu

Olay yerinden kaçan Atakan Gökmen'in, saklanmak için arkadaşı Taha Keskin'i arayarak yardım istediği tespit edildi.

Polisin başlattığı operasyon sonucunda Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras bir aracın yanında, Atakan Gökmen ile Taha Keskin ise kaçmaya çalışırken kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, Kurtuluş'a ait cep telefonu, cinayette kullanılan tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

'Silah elime geçince oldu'

Duruşmada söz alan ve savcılık mütalaasını reddeden sanıklar beraatlarını talep etti.

Olay gecesi aşırı alkollü olduğunu savunan Atakan Gökmen, savunmasında "Asla 3 kişi saldırmadık. Asil Can sadece seyretti Sonkan da asla kavgaya bulaşmadı" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "hırsızlık" suçundan ise 3’er yıl hapis cezası verdi. Sanık Atakan Gökmen, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "nitelikli yağma" suçundan beraat, "ruhsatsız silah kullanımı" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Taha Keskin hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan beraat kararı verildi.