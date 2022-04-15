Muharrem bebeğin ölümünde 'kusurlu' tescillendi: İhbar ciddiye alınmamış

Bundan tam 8 yıl önce Van'ın Gürpınar ilçesinin Yalınca köyü (Dım Mahallesi), Çeli mezrasında oturan Taş ailesi, hastalanan 2 yaşındaki çocuklarını yollar kapalı olduğu için hastaneye götürememiş ve yaşamını kaybetmişti. Muharrem bebeğin cenazesinin otopsiye götürmek için çuvala konularak taşınması ise ülkenin gündemine oturmuştu. Aynı zamanda bölgedeki çocuk ölümlerine de dikkat çeken olayın ardından uzunca bir süre dava talebi bekletilmiş, adım atılmamıştı.

Sağlık Bakanlığı yüzde 80 kusurlu görülü

Van merkezli yayın kuruluşu olan Serhat News'in haberine göre, Muharrem bebeğin ölümünden yaklaşık 8 yıl sonda açılan davada bir yıldır beklenilen Bilirkişi Raporu tamamlandı. Aralarında iki profesör ve bir doçentin de olduğu, meteoroloji, inşaat, harita ve makine mühendisleri ile bir doktorun yer aldığı bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Sağlık Bakanlığı’nın yaşanan olayda yüzde 80 kusurlu olduğu ifade edildi.

Savunma gerçeklikten uzak: O soğukta yakıt donmaz

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı savunmada akaryakıtın donma ihtimaline karşı, yolda kalmamak için hareket edilmediği geçiyordu. Ancak bilirkişilerin hazırladığı raporda, olayın yaşandığı gün havanın -19 derece olduğu ve mazotun donması için gerekli soğukluğun en az -20 olması gerektiği, hatta -25 dereceye kadar bir sorunun yaşanmama ihtimalinin olduğu ifade edildi. Aracın yüzde 75 ihtimalle donmayacağı bilgisi üzerine bakanlığın savunması da boşa düşmüş oldu.

Helikopter desteği verilebilirdi: İhbar ciddiye alınmamış

Bebeğin ölümüyle ilgili değerlendirmede "Yapılan ihbarın aciliyetinin 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından çok ciddiye alınmadığı görülmektedir. Yine komuta merkezi helikopter seçeneğini herhangi bir veri ve iletişime dayanmayan öngörülerle devre dışı bıraktığı görülmektedir. Bu bağlamda Yalınca köyüne kadar ambulans ve askeri destek imkanlarının da es geçildiği anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Yolun sadece 7 kilometrelik bir kısmının kapalı olduğu vakada bilirkişi raporunda "Yapılan ihbarın aciliyetinin 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından çok ciddiye alınmadığı görülmektedir. Yine komuta merkezi helikopter seçeneğini herhangi bir veri ve iletişime dayanmayan öngörülerle devre dışı bıraktığı görülmektedir. Bu bağlamda Yalınca köyüne kadar ambulans ve askeri destek imkanlarının da es geçildiği anlaşılmaktadır” cümleleri yer aldı.

8 yıldır sürüncemeye takılan dava, bilirkişi raporunun hazırlanmasının akabinden tekrar görülecek.