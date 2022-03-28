Muharrem Aksan'ın ölümü: İlk bulgular mühimmat patlaması olduğunu gösteriyor

24 Mart akşamı meydana gelen olayda Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki arazide çobanlık yapan Muharrem Aksan'ın üç gün boyunca eve dönmemesi üzerine ailesi ve güvenlik güçleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. Şanlıurfa’da, üç gündür haber alınamayan Muharrem Aksan'ın boş arazide, üzerinde mermi izleri olduğu düşünülen cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şanlıurfa Barosu'nun yaptığı açıklamaya göre Muharrem Aksan'ın kaybolduğu bölge, yörede yaşayan insanların ifadelerine göre uzunca bir süredir Özel Harekat Polisleri tarafından atış talim alanı olarak kullanılıyordu. Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği ise olayın yaşandığı bölgenin 2005 yılından bu yana atış talimleri için tahsis edildiğini belirtti. Ancak çevrede yaşayan görgü tanıkları ise son iki yıldır bahsi geçen alanda atış talimleri yapıldığını daha önce buna şahit olmadıklarını söylediler.

'Atış talim alanında alınan hiçbir önlem yok'

Konuyla ilgili soL Haber'e konuşan Şanlıurfa İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) Avukat Mustafa Vefa "Burası her ne kadar resmi evraklarda valiliğe göre atış talim alanı olarak tahsis edilmişse de çevresinde alınmış hiç bir önlem yok. Normalde böyle bir atış talimi yapılacaksa ve eğitimler yapılacaksa öncesinde çevrede yaşayan insanlara haber verilir. Saati belirlenir. Bir anons yapılır ya da muhtarlara, yerel yöneticilere bilgi verilmesi gerekir. Tüm bunlar bir yana bu bölgenin çitlerle çevrili olması gerekirdi. Burası şu an merkeze yakın bir yer. Merkez Eyyübiye ilçesinde yer alıyor. İnsanlar gelip koyunlarını otlatıyor. Yaşamını yitiren Muharrem Aksan'ın engebeli araziyi gözeterek yürüyeceği mesafe en çok 20 dakika uzaklıkta. Yani burası yaşam alanlarına çok yakın bir yer aslında" dedi.

'Arama kurtarma ekipleri arazideki tilkiden şüphelenip cesede ulaştı'

16 yaşındaki Muharrem Aksan'ın cesedine olay yeri inceleme ekiplerinin bir tilkinin arazideki hareketlerinden şüphelenerek ulaştığı yönünde iddialar ise yaşanan trajedinin boyutlarının gözler önüne seriyor. Artı TV'ye konuşan Avukat Hatice Öz'ün ifadelerine göre polisler cesedi ararken arazideki bir tilkiden şüphelenerek takip ediyorlar ve hayvanın maktul Muharrem Aksan'ın cesedine zarar verdiğini fark ediyorlar.

'İlk izlenimler mühimmat patlaması şüphesini güçlendiriyor'

İlk bulgulara göre Muharrem Aksan'ın vücudundan bazı metal parçalar çıktı ve 16 yaşındaki genç vücut bütünlüğünü kaybetti.

İlk verileri soL Haber'e değerlendiren Şanlıurfa İHD'den Avukat Mustafa Vefa, "İlk verilerin derlenmesinin ardından ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Daha net ve daha kesin sonuçlara ondan sonra ulaşmak daha mümkün olacaktır. Erken söylenebilecek şeyler hatalı ve eksik olabilir. Ancak ilk verilere göre Muharrem Aksan'ın vücudundaki yaraların kurşun yarasından daha çok bir mühimmat patlamasından sonra meydana geldiği yönünde. Bu da atış talim alanında unutulmuş ya da bırakılmış bir patlayıcıdan kaynaklanma ihtimalini arttırır. Her halükarda ortada telefisi mümkün olmayan ağır bir ihmal ve vurdumduymazlık var" dedi. Vefa, aynı zamanda 29 Mart Salı günü İHD Şanlıurfa olarak ayrıntılı bir raporu kamuoyu ve basın emekçileriyle payalaşacaklarını duyurdu.