Muharip Gaziler Derneği’ne giren hırsız: Hayat pahalılığından yaptım

Edirne Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’ndeki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi’ne 2 gün önce binanın arka penceresinden giren G.E:, güvenlik kamerası kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın olduğu kasayı çaldı.

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, olayda kırılan kameranın kayıtlarından G.E.’ye ulaştı. G.E. başka bir olayda yakalanarak gözaltına alındı. G.E.’nin evindeki aramada, çalıntı eşyalar arasında Muharip Gaziler Derneği’nin bilgisayar ve televizyonu da bulundu. Eşyalar polis tarafından derneğe teslim edildi.

G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna G.E., “Alkol aldım, hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım” karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.