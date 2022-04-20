Muhammet Aslan'ı arama sırasında bulunan cesedin teşhis edilmesi bekleniyor

İstanbul Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan hemşire Muhammet Arslan'ı kent ormanında arama çalışmaları başladı.

Arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan Muhammet Aslan'ın ailesinin cesedi teşhis etmesi bekleniyor. (İHA)