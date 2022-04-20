İstanbul Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan hemşire Muhammet Arslan'ı kent ormanında arama çalışmaları başladı.
Arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan Muhammet Aslan'ın ailesinin cesedi teşhis etmesi bekleniyor. (İHA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Muhammet Aslan'ı arama sırasında bulunan cesedin teşhis edilmesi bekleniyor
6 günden beri haber alınamayan hemşire Muhammet Aslan'ın arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu.
Haber Merkezi
İstanbul Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan hemşire Muhammet Arslan'ı kent ormanında arama çalışmaları başladı.
Arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan Muhammet Aslan'ın ailesinin cesedi teşhis etmesi bekleniyor. (İHA)