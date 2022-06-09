Muhalefete eleştiri: Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır” ifadelerini eleştiren Metropoll'ün kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 6'lı masaya göndermede bulunurken, "Sorumluluk yüklenen güçlü bir lider ve ekibi bir şirket veya bir ülkeyi yönetebilir" dedi.

Twitter'dan paylaşım yapan Sencar, "Ne batı dünyasında ne de doğuda kollektif liderlikle yönetilen bir ülke kanımca yok. 6 farklı parti ve onun liderinin oluşturduğu bir heyetle ne bir şirket ne de bir ülke yönetilemez” düşüncesini dile getirdi.

Özer Sencar, Davutoğlu'nun "Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir" ifadelerini "Altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır" diyerek eleştirmişti.