Muhalefet milletvekillerinden AKP'li Çelebi'ye: Seni görünce aklımıza topaç geliyor

Milletvekili seçildiği CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne geçen, sonrasında ise AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde protesto edildi.

Duvar'ın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında kürsüye çıkan Çelebi, AKP milletvekillerince alkışlanırken muhalefet milletvekillerinin ise tepkisi ile karşılaştı.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri kürsüde konuşan Çelebi'ye “İki-üç sene önce farklı konuşuyordun. İki sene sonra daha da farklı konuşursun. Dönmeye devam!”, “Dönüş hızından elektrik üretilir senin”, “Gezmediği parti kalmadı, her bütçede ayrı partiden konuşuyor!”, “Seni görünce bizim aklımıza topaç geliyor” diye seslendi.