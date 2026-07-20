Muhafazakar siyasetçi savunduğu yasağı ABD’de aştı: Alman sağında istifa

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in yakın müttefiklerinden Jens Spahn, eşiyle birlikte ABD’de taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından Federal Meclis’teki CDU/CSU grup başkanlığı görevinden istifa etti.

Spahn, partisinden ayrılmadı ve milletvekilliğinden istifa etmedi. Ancak iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in Federal Meclis grubunun başındaki görevini bıraktı.

İstifa, Spahn’ın çocuk sahibi olmasından değil, kendi partisinin taşıyıcı anneliğe karşı yürüttüğü siyaseti kişisel yaşamında ABD’ye giderek aşmasından kaynaklanan tepkilerin ardından geldi.

Almanya’da taşıyıcı annelik yasak. Ancak başka bir ülkede taşıyıcı anne aracılığıyla doğan bir çocuğun Almanya’da büyütülmesi suç sayılmıyor. Böylece Almanya’daki yasak, gerekli maddi olanaklara ve uluslararası bağlantılara sahip olanların hizmeti başka ülkelerden satın almasını engellemiyor.

CDU yasağı birkaç ay önce yeniden savunmuştu

CDU, Şubat ayında düzenlenen parti kongresinde Almanya’da taşıyıcı annelik yasağının sürdürülmesini kararlaştırmıştı. Kabul edilen önerge, yalnızca ticari değil, ücret alınmayan “dayanışmacı taşıyıcı annelik” uygulamalarının da yasaklanmasını savunuyordu.

Spahn ise partisinin bu kararı aldığı dönemde eşiyle birlikte ABD’de taşıyıcı annelik sürecini yürütüyordu.

Haberin ortaya çıkmasının ardından CDU içinden de Spahn’a istifa çağrıları geldi. CDU’nun Mecklenburg-Vorpommern teşkilatının başkanı Daniel Peters, Spahn’ın artık CDU/CSU Meclis Grubu’nu yönetmeye uygun olmadığını söyledi.

Başbakan Merz ise taşıyıcı annelik konusunun Almanya’da “insani, hukuki, toplumsal ve etik” boyutlarıyla pek çok kişiyi etkilediğini öne sürerek mevcut yasanın değiştirilmesi için bir neden görmediğini açıkladı.

Spahn, istifa mektubunda “eşiyle bir aile kurmasının ve baba olmasının siyasi göreviyle bağdaşmadığını” yazdı.

Ancak krizin merkezindeki çelişki, Spahn’ın aile kurması değil, siyasi olarak başkalarına kapatılmasını savunduğu bir yola kendisinin yurtdışında erişebilmesi oldu.

Almanya’da yasak, ABD’de parası olana açık

Taşıyıcı annelik ABD’nin tamamında aynı kurallara tabi değil. Uygulama bazı eyaletlerde ticari sözleşmelerle yürütülürken süreç taşıyıcı anneye yapılan ödeme, tüp bebek tedavisi, yumurta bağışı, sağlık sigortası, hukuk ve aracı kurum masraflarını kapsayabiliyor.

ABD’de taşıyıcı annelik süreçlerinin toplam maliyetinin genellikle 100 bin dolardan başlayarak 200 bin doların üzerine çıkabildiği belirtiliyor.

Bu maliyetler, Almanya’da yasaklanan uygulamanın gerçekte herkes için ortadan kaldırılmadığını gösteriyor. Taşıyıcı annelik, yeterli maddi gücü bulunmayanlar için erişilemez kalırken, zenginler açısından ülke sınırları aşılınca satın alınabilen bir hizmete dönüşüyor.

Spahn’ın durumu da muhafazakâr siyasetin sık rastlanan bir işleyişini görünür hale getirdi: Toplum için ahlaki ve hukuki yasaklar savunulurken, aynı kuralların kişisel ihtiyaçlarla çatıştığı noktada para ve ayrıcalık devreye giriyor.

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