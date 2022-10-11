Muhabirlerden sansür yasasına protesto: TBMM Genel Kurul Salonu'nu terk ettiler

Parlamento muhabirleri, kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada salondan çıkarak söz konusu kanun teklifini protesto etti.

Olaya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası, "Tüm itirazlara rağmen sansür yasasında ısrar edilmesini TBMM genel kurul salonundan çıkarak protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.