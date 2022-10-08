İletişim emekçileri sansüre karşı toplandı: Tüm zorlamaları mücadele ile aşacağız

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nın çağrısıyla "Dezenformasyon Yasası" adı altındaki sansür kanununa karşı bugün Ankara ve İstanbul'da basın açıklamaları düzenlendi.

İletişim emekçileri, "yalan haberle mücadele" adı altında toplumsal muhalefeti susturmak amacıyla düzenlendiğini ifade ettikleri yasaya karşu İstanbul'da Beşiktaş'ta, Ankara'da da Ulus'ta bir araya geldi. İki kente de yapılan basın açıklamasında "'Dezenformasyon -yani yalan haber' kılıfına giydirilmiş baskılayıcı yasa teklifini mecliste onaylayanlara soruyoruz: Kendi yalan haberlerinizle de mücadele edebilecek misiniz?" sorusu soruldu.

Ankara

"Sansür yasası" olarak tanımlanan yasa teklifine dönük açıklamada "AKP ve sansür memurları bu süreci oldu bittiye getirdiklerini düşünüyorlar fakat biz buradan henüz hiçbir şeyin bitmediğini ilan ediyoruz. Şimdi mücadele zamanı, şimdi kendi sansürleriyle onları susturma mücadelesi zamanı. Buradan duyuruyoruz ki, iletişim emekçileri, yasa teklifinin getireceği tüm zorlamaları dayanışma ile, mücadele ile aşacak." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul

Basın ve iletişim emekçilerinin yaptığı açıklama şöyle:

Sansüre ve Baskıya Meydan Okuyoruz! AKP'nin sansür yasası, şeklen var olan Meclis daha açılmadan görüşülmeye başladı. İktidarın ve ortaklarının önceliği bu yasaya vermesi, toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik heveslerinin de bir göstergesi. İktidarın tüm başına buyrukluğuyla hiçbir meslek örgütüne danışılmadan hazırlanan bu yasa taslağı, sosyo-ekonomik durumun günden güne daha da kötüleştiği, tüm emekçilerin sefalete sürüklendiği şu ortamda korku oluşturma, sansürü ve otosansürü daha da yaygınlaştırma amacı taşıyor. Son 20 yılda cezaevlerini gazeteciler ve fikir emekçileriyle doldurup taşıran AKP, baskı ve zorbalığı her geçen gün daha da artırıyor. "Dijital mecralarda dezenformasyonu engelleme ve "yalan haberle mücadele" adı altında hazırlanan bu yasanın basın emekçileri için yaratacağı tehlikenin farkındayız. Bu gündemin seçim arifesinde karşımıza çıkması da ilgi çekicidir. İktidar, gazetecilerin haber yapmasını ve yurttaşın doğru bilgiye erişimini engelleyecek olan bu yasayla kendisine yönelik tepkileri bertaraf etme ve emekçilerin sesini bastırmaya çalışmaktadır. “Dezenformasyon -yani yalan haber” kılıfına giydirilmiş baskılayıcı yasa teklifini mecliste onaylayanlara soruyoruz: Kendi yalan haberlerinizle de mücadele edebilecek misiniz? Emekçilerin üzerinden yalan haberlerle asalakça para kazananları da yargılayabilecek misiniz? Asıl yalan haber üreten, dezenformasyonu yayan siz ve sizin yanınızdaki patronlardır! Yurttaşların haber alma hakkının gasp edilmesine, basın emekçilerinin nefes alamayacak duruma getirilmesine ve iktidarın uslu medya oluşturma çabalarına meydan okuyoruz! Basın hürriyetine kasteden, bizi susturmayı görev edinen tüm girişimlere karşı haber alma ve ifade özgürlüğü hakkımızı savunacağız! Evet, Sansür yasası teklifi kabul ediliyor…. AKP ve sansür memurları bu süreci oldu bittiye getirdiklerini düşünüyorlar fakat biz buradan henüz hiçbir şeyin bitmediğini ilan ediyoruz. Şimdi mücadele zamanı, şimdi kendi sansürleriyle onları susturma mücadelesi zamanı. Buradan duyuruyoruz ki, iletişim emekçileri, yasa teklifinin getireceği tüm zorlamaları dayanışma ile, mücadele ile aşacak. Patronların Ensesindeyiz - İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı

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