Muhabbet devam ediyor: Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi'yle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Selman'dan sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Erdoğan geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrinin ardından gerçekleşen ziyaret için Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Hâdimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik” demişti. Suudi Arabistan devlet televizyonu Erdoğan'ın ülkeye davet edilmediğini, ziyaretin Erdoğan'ın isteği üzerine gerçekleştiğini duyurmuştu.