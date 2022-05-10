Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 10-11 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.