'Muğla'nın ormanlarının yüzde 60'ına maden ruhsatı verildi'

Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde geçen hafta sonu ‘İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş’ temasıyla düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın 4’üncü Belediyeler Buluşması’nda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yerel yönetimlere daha fazla yetki ve kaynak verilmesi gerektiğini aktardı.

Gürün, "Devletin yetkili kurumlarıyla birlikte nüfus artışının olumsuz etkilerine karşı gerekli önlemelerin alınması gerekiyor. Şehrimizde birçok nokta özellikle Bodrum, şantiye haline dönüştü. Daha önce yapılan planlar nedeniyle ilçe belediye başkanlarımızın bu planlara ‘dur’ demesi de mümkün değil. Bu planlar belediye başkanı tarafından değil, diğer kurum, kuruluşlar ve özellikle Bakanlıklar tarafından yapılıyor. Bu planlara karşı belediyeler olarak biz hukuki yönden mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu düzenin değişmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

'Ormanların yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verilmiş'

"Şehrimizin bütün kıyıları Bakanlık tarafından planlıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak zararlı olacağını düşündüğümüz konularda dava açıyoruz. Bu yeterli mi tabii ki değil. Muhakkak süreçte yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarılmalı. Ama denetimi çok iyi yapılmalı. Yanan ormanlarımız ciğerlerimizi de yaktı" diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Yüzde 68 olan orman varlığımız yüzde 60’a düştü. Muğla’nın orman alanlarının yüzde 60’ında maden arama ruhsatı var. Ama ormanların yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verilmiş, yerel yönetimlerin bununla ilgili hiçbir yetkisi yok. Nereye verildiğini biz sonradan araştırarak öğreniyoruz ve onunla ilgili çaba sarf ediyoruz" dedi. (ANKA)