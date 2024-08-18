Muğla’da yangın: İki mahalle boşaltıldı, karayolu kapatıldı

Muğla Yatağan'da başlayan ve öğleden sonra iki mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın karayolunu da etkiliyor.

Yangına karşı ekiplerin mücadelesi sürerken, yerleşim yerlerini tehdit eden yangın akşam saatlerinde İzmir otoyolunda da trafiğin aksamasına neden oldu. Yoğun duman ve karayoluna yaklaşan alevler trafikte bulunan sürücüler tarafından görüntülendi.

Yatağan ve Ula ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ve Ula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda etkili olmaya başladı. İhbarlar üzerine yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının hızla yayıldığı bölgelere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan destek sağlamaya başladı.

Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

İki mahalle boşaltılıyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık AA muhabirine yaptığı açıklamada “Yatağan ilçemizdeki Nebiköy Mahalle'mizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek” dedi.

Yatağan Belediyesi Nebiköy ve Kafaca Ramada mahallelerinde yaşayanların evlerini terk etmesi gerektiğini duyurdu.

Yatağan'da alevlerin yayıldığı bölgedeki 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor.

Yatağan-Çine yolu trafiğe kapatıldı

Muğla'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla karayolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Muğla Valiliğinin X hesabından, "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur" paylaşımında bulunuldu.

Alevler Muğla-İzmir karayoluna yaklaştı

ANKA'nın aktardığına göre akşam saatlerinde Muğla-İzmir karayoluna birkaç yüz metre kadar yaklaşan alevleri önlemek için itfaiye ve havadan söndürme ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Bu sırada polis ve jandarma ekipleri de yoğun dumanın etkili olduğu karayolunda trafiği açık tutmak ve yangınla mücadele ekiplerinin olay yerine hızla ulaşabilmesini sağlamak için görev yapıyor.