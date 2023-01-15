Muğla'da otel inşaatı işçileri zorla Erdoğan'ın mitingine götürüldü

Muğla'da yapımı devam eden ve sıkça protestoların konusu olan Marmaris'in İçmeler semtindeki Sinpaş Otel inşaatı çalışanları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'daki mitingine zorla götürüldü. İşçilere "Belediyenin açılışı var" denildiği öğrenilirken yolda serviste iken "Erdoğan'ın mitingine gidiyoruz araçtan inmek yasak" denildiği ifade ediliyor.

'Mitinge gitmeyen işçilerin yevmiyesi kesilecek'

Belediyenin açılışı var bahanesiyle servise bindirilen işçilerin araçtan inmesine izin verilmezken aynı zamanda miting alanına gitmeyen veya geri dönecek işçilerin de yevmiyelerinin kesileceğini belirtilirken işçiler mitinge gittiklerini yoldayken öğrendi.

Konuyla alakalı soL Haber'e konuşan bir inşaat işçisi "Yevmiyemizin kesileceğini öğrenince bunlar bizi işten de atarlar sonra diye tedirgin olduk ve mecburen gittik mitinge. Zaten yolda serviste iken öğrendik bunu. Mitinge gideceğimizi bilmiyorduk" dedi.

Miting alanında işçilere bayrak, şapka ve benzeri mitin ekipmanları dağıtıldıktan sonra miting alanına giren işçiler sonra yine aynı servis ile inşaatın olduğu yere geri döndü belirtiliyor.

'Ekmeğimizden oluruz diye korktuk gittik mitinge'

Mitinge gideceklerini servis aracında öğrenen işçilere yarı yolda indiremeyeceklerini ve mitinge gitmeyenlerin de yevmiyelerinin kesileceğini söyleyen yetkililere karşı işçiler "Ekmeğimizden oluruz diye korktuk. Yoksa bize soran falan olmadı. Rızamız alınmadı. Aramızda AKP'li olan da var olmayan da. Belki sorsalar çoğumuz gitmeyecekti. Ama mitinge gitmezsek ya da miting alanından ayrılırsak ekmeğimizden işimizden oluruz diye kaldık. Bugün yevmiyenizi vermeyiz diyen yarın kapı önüne koyabilir. Ama mecburen katılmak zorunda kaldık" dedi.