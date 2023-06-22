Muğla'da müzik yasağı kaldırıldı

Ülke genelinde pandemi gerekçesiyle getirilen müzik yasağı, turistik bölgelerde kaldırılmaya başlandı.

Muğla’da müzik yasağı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sona erdi. Antalya ve İzmir’de kalkan yasak sonrası Muğla'da esnaf ve tatile gelen turistler yasağın kalkmamasına tepki göstermişti.

Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle alınan müzik yasağı kararının sona erdiğini açıkladı. Karar şöyle:

"İlimizde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28/06/2021 tarih ve 2021/32 Nolu kararının 2.6 ‘Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesi’ maddesinin iptal edilmesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, ilgili il ve ilçe müdürlükleri, kolluk birimleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir." (ANKA)