Muğla'da kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı çıkan yurttaşlara suç duyurusu

Muğla’da kurulmak istenen çimento fabrikasının yetkilileri, iş makinelerinin önünü kestiği iddia edilen köylüler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, "Havasına, suyuna, toprağına, bağına, bahçesine, zeytin ağacına, ormanına yani yaşam alanlarına sahip çıkmak ne zamandan beri suç olmuştur? Yaşam alanlarına sahip çıkmak en temel insan hakkıdır" denildi.

Muğla’nın Menteşe İlçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’a bağlı Deştin Mahallesi sınırlarında yapımına başlanan ve entegre çimento fabrikasına tepkiler sürüyor. Fabrikaya karşı bölge halkının hukuk mücadelesi ve 13 Nisan'da kurdukları çadırdaki direnişi de devam ederken şirket, 9 Mayıs günü iş makinelerinin önünü kestiği ve bölgeye girişine izin vermediğini iddia ettiği köylülerden şikayetçi oldu. Bayır Jandarma Karakolu'ndan aranan 11 köylü dün karakola çağrılarak ifade verdi.

'En temel insan hakkıdır'

Köylüler ifade verdikten sonra meydanda konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Grup adına açıklamayı okuyan Haluk Özsoy şunları söyledi:

“Çimentocu firma yaşam alanlarına sahip çıkanları terörist gibi gösterip Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. ‘Bir çevre eylemi yaptıkları iddiası ile müvekkiline ait inşaat sahası giden yolu araçları ile geçişe kapatarak, müvekkile ait şantiye sahasına geçecek araç ve insanları fiilen engellemiş ve geçişlerine izin vermemişlerdir’ iddiasında bulunmuşlardır. Havasına, suyuna, toprağına, bağına, bahçesine, zeytin ağacına, ormanına yani yaşam alanlarına sahip çıkmak ne zamandan beri suç olmuştur? Yaşam alanlarına sahip çıkmak en temel insan hakkıdır.

"Şikayetçi avukatlar şikayete konu olan suçu işleyen şahısların isimlerini tam olarak tespit edilememiştir demektedirler. Çimento Yıkım Projesine karşıyız ve yaşam alanlarımıza sahip çıkma ‘suçunu’ hep birlikte işledik ve bu ‘suçu’ işlemeye devam edeceğiz."

'ÇED olumlu raporunuz sahtedir'

Çimento fabrikasının ÇED olumlu raporunun sahte olduğunu belirten Özsoy, raporun iptaline dair dava açtıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler de ocak ayından bu yana Çimento Yıkım Projesini gerçekleştirmek için var gücü ile uğraşan çimentocu şirket hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. ÇED olumlu raporunuz sahtedir iptal edilmesi için dava açtık. Bu davaya Menteşe Belediyesi de Muğla Büyükşehir Belediyesi de bizlerin yanında davacı olmuştur. İmar planları ve yapı ruhsatı bu sahte ÇED nedeniyle onaylanmıştır ama iptal olmaları çok uzak değildir. Şirketin faaliyeti anayasanın 56. Maddesi, zeytincilik kanunu, suların korunması konunu, tarım ve ormancılıkla ilgili birçok kanuna aykırıdır. Çimento Yıkım Projenizi bir an önce durdurun. Ormanı, zeytinlikleri, arıcılığımızı, bağımızı, bahçemizi, göledimizi, barajımızı, su kaynaklarımızı sahte ÇED’e dayalı izinlere yok edemezsiniz. Buna izin vermeyeceğiz." (ANKA)