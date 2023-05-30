Muğla'da kadın cinayeti: Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda av tüfeğiyle vurulan 41 yaşındaki Hasret Çakır, hayatını kaybetti. Çakır'ın eski sevgilisi 48 yaşındaki Murat Bozkurt, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre; Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün saat 22.30 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, Çakır'ı tek katlı evinin balkonunda vurulmuş olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kamera görüntülerinden tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı tespit edilen Murat Bozkurt suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.



Murat Bozkurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.