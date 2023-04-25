Muğla'da kadın cinayeti: Gelinini av tüfeğiyle öldürdü

Muğla'da 72 yaşındaki Kamil Öğüt, 46 yaşındaki gelini Hatice Öğüt'ü ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ateşe verdi. Jandarma, olayın ardından kaçan Öğüt yakalanarak, gözaltına aldı.

DHA'nınhaberine göre; Seydikemer ilçesinin Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt, saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre Kamil Öğüt ve Hatice Öğüt arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeği ile Hatice Öğüt'ü öldürdü. Öğüt, cinayetin ardından cesedi yaktı. Silah sesini duyan çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı.

Öğüt'ün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.