Muğla'da kadın cinayeti: Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski sevgilisi Derya Tekin'i tabancayla öldüren Fatih Eryılmaz aynı silahla intihar etti.

Haber Merkezi

Muğla'nın Fethiye ilçesi Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evde meydana geleln olayda, silah sesleri duyan yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri evde Fatih Eryılmaz (34) ile Derya Tekin'i (29) silahla vurulmuş halde buldu. Ekipler yaptıkları çalışmada, Fatih Eryılmaz'ın tabancayla Derya Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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