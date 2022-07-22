İki gün önce kayıp ihbarı verilen kadının cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde falezlerde bulunan İnciraltı Plajı’nda kayalıklar üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından plaja sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, yat limanındaki Deniz Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin, 2 gün önce evinden ve kayıp ihbarı verilen 39 yaşındaki Özlem Uşkun olduğu belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uşkun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)