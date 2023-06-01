Muğla’da Haziran Direnişi açıklaması: 'Emeğimize, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız'

Muğla Emek ve Demokrasi Güçleri, Haziran Direnişi'nin 10. yılı vesilesiye bir basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında “Karanlık gider, Gezi kalır” pankartı açıldı. Basın açıklamasının metnini KESK temsilcisi Bahadır Tamer ve Eğitim Sen temsilcisi Birdal Savran okudu.

'Gezi’de verdiğimiz sözü unutmayacağız'

Açıklamada, “O şanlı direnişten hâlâ ilk günkü gibi gurur duyuyoruz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Demokrasiye, emeğe, doğaya, özgürlüğe ve geleceğine sahip çıkan; ranta, talana ve yalana karşı birleşenlerin umudu, coşkusu, yaratıcılığı ve dayanışması olan Gezi Direnişi 10 yaşında.

Gezi’nin onuncu yılında, şehir şehir, dalga dalya yayılan, yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yanyana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten hala ilk günkü gibi gurur duyuyoruz!

Gezi Direnişinden bu yana, siyasi iktidar tarafından, 10 yıldır sürdürülen nefret diline ve hedef gösterme biçimlerine rağmen, Gezi Direnişi, bizlere farklı duyguları aynı anda hissettiren yönleriyle, dayanışma pratiğiyle belleklerimize kazındı.

Berkin Elvan’ın, Ethem Sarısülük’ün, Ali İsmail Korkmaz’ın, Abdullah Cömert’in, Medeni Yıldırım’ın, Hasan Ferit’in, Ahmet Atakan’ın, Mehmet Ayvalıtaş’ın acısı milyonların yüreğinde hiç dinmedi.

Onların aramızdan alınmasında sorumlu olanlar, bu cinayetleri işleyen faillere emir verenler, yargının koridorlarında görünmez kılınıp, cezasızlıkla ödüllendirildiler. Öte yandan Gezi Davası’nda İstanbul’da yargılanan 16 kişi, hukukun en temel ilkeleri yok sayılarak siyasi intikam hesaplarıyla cezaevine gönderildi.

Tüm ülkeyi “Her yer Taksim her yer direniş” sloganıyla inleten, haklarına, kentine, doğasına, memleketine sahip çıkan milyonlar adına, bütünüyle haksız, hukuksuz, delilsiz, mantıksız ve vicdansız tutum ve kararlarla 5,5 yıldır hapiste tutulan Osman Kavala ile Gezi’nin onurlu bakiyesini bizler adına taşıyan, tutuklulukları; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Mine Özerden'le gurur duyuyoruz!

Hâlbuki hepimiz oradaydık, milyonlardık. Yaşamımızın her anına müdahale etmeyi kendine hak görenlere karşı cıvıl cıvıl bir enerjiyle, rengârenk bir umutla, barış, demokrasi ve adalet talebiyle oradaydık.

Ülkenin adaletsiz, hukuksuz, farklı görüşlere tahammül edilmeyen, demokratik talep, eylemleri doğrudan suç kapsamına alan bir anlayışla yönetilmesine, yargının bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına, dosyaları okumayan, delillere bakmayan, direktifle kararlar veren mahkemelere, hak arayanın biber gazına boğulmasına, polis şiddetine maruz bırakılmasına, ülkenin gençlerinin, muhaliflerin, emeği sömürülen işçilerin; baskı, ekonomik kriz, geleceksizlik, liyakatsizlik yüzünden bir nefes, bir huzur arayışı ya da hayatta kalabilme çabasıyla kalbini memleketinde bırakıp bu ülkeden göç etmek zorunda bırakılmasına karşıyız.

Bugün de bu birlikteliği var edebilmek, baskıcı, yasakçı ve faşizan politikalara karşı bu topraklarda eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı ve adaleti yeşertebilmek için daha yoğun gayret göstermemiz, umudun ateşini yeniden canlandırmamız gerektiği açıktır.

Hukukun üstünlüğü ilkesini ortadan kaldırıp güçlünün yasasını işletmek isteyenlerin, ötekileştirdiği tüm kesimlerle el ele vermemiz ve yeniden “Birleşe birleşe kazanacağız!” diyebilmemiz oldukça hayati önemdedir.

Son süreçte yaşananlar Umutsuzluğa, yorgunluğa ve yılgınlığa sebep olabilir. Ama hep birlikte yeniden ve yeniden umudu diriltecek, şarkılarımızı söyleyecek ve el ele vererek yarınımızı inşa edeceğiz!

Enerjimizden, kahkahalarımızdan, hayallerimizden, umudumuzdan rahatsız olanlara inat; emeğimize, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkacak, demokrasiyi, laikliği, barışı ve adaleti hayata geçireceğiz!

Gezi’de verdiğimiz sözü unutmayacağız!

Birleşe birleşe kazanacağız!"