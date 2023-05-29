Muğla'da barajlar alarm veriyor: Son 4 yılın en düşük seviyesi

Son yıllarda yaşanan kuraklığın etkilerinin giderek arttığına işaret eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için tasarruf etmenin şart olduğuna dair bir açıklama yaptı. "Muğla’da içme suyu barajları alarm veriyor" denilen açıklamada, son yıllarda düşme eğiliminde olan baraj seviyelerinde büyük bir gerileme görüldüğü belirtildi.

'Son yıllarda global ölçekte bir kuraklık yaşanmaktadır'

Muğla Büyükşehir Belediyesi barajlardaki doluluk oranını paylaştığı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Muğla’nın 40 milyon 800 bin metreküp kapasite ile en büyük barajı olan Geyik Barajı’nda yılın aynı dönemlerinde yapılan ölçümlerde çok büyük bir düşüş gözlemleniyor. Özellikle Bodrum’un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Geyik Barajı’nda, bu yıl Nisan ayı doluluk oranı yüzde 46,93 olarak çok büyük bir düşüş gösterdi. 15 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yapılan ölçümlerde ise bu oranın yüzde 44’e gerilediği görüldü.

Yine Bodrum’a su sağlayan bir diğer baraj olan Mumcular Barajı’nda da düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz yılın nisan ayında yüzde 88 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 47 olarak ölçüldü. Muğla’nın bir diğer önemli barajı olan Marmaris Barajı’nda ise 2019 yılından bu yana kadar yüzde 100 doluluk oranı ölçülürken bu yıl yüzde 86 olarak tespit edildi.

Son yıllarda global ölçekte bir kuraklık yaşanmaktadır. Özellikle yaşamın kaynağı olan temiz içme suyuna ulaşma konusunda birçok zorluk meydana gelmekte, kaynaklar kurumaktadır. Bu nedenle içme suyunun değeri her zaman olduğundan daha fazla bilinmeli tasarruf tedbirlerine dikkat edilmelidir.” (ANKA)