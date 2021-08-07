Muğla yangınlarında son durum

Muğla büyükşehir Belediyesi, il sınırlarındaki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Haber Merkezi

Muğla büyükşehir Belediyesi, il sınırlarındaki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Buna göre son durum şu şekilde:

  • Fesleğen, Çatak, Gürceğiz, Akçakaya Mahallerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. 
  • Muğla Milas’ta belirtilen saat itibariyle aktif bir yangın bulunmamaktadır. Ekipler sahada söndürme çalışmalarına devam ediyor. 
  • Milas-Ören Karayolu Ören’e doğru gidiş hala kapalı. 
  • Milas Belediye personeli ve gönüllülerden oluşan ekip gece boyunca erzak ve kumanya dağıtımını sürdürdü.

https://twitter.com/muglabsb/status/1423911179764879360

 