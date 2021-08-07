Muğla yangınlarında son durum

Muğla büyükşehir Belediyesi, il sınırlarındaki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.
Buna göre son durum şu şekilde:
- Fesleğen, Çatak, Gürceğiz, Akçakaya Mahallerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
- Muğla Milas’ta belirtilen saat itibariyle aktif bir yangın bulunmamaktadır. Ekipler sahada söndürme çalışmalarına devam ediyor.
- Milas-Ören Karayolu Ören’e doğru gidiş hala kapalı.
- Milas Belediye personeli ve gönüllülerden oluşan ekip gece boyunca erzak ve kumanya dağıtımını sürdürdü.
Muğla Orman Yangınları Son Durum Raporu#Menteşe #Milas #Marmaris #Köyceğiz #Seydikemer #Kavaklıdere #Bodrum #Yatağan #Fethiye pic.twitter.com/JlAStAIOlI— Muğla Büyükşehir Belediyesi (@muglabsb) August 7, 2021